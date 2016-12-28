Reuters узнало о планах России, Ирана и Турции поделить Сирию на зоны влияния

Россия, Иран и Турция планируют сделку, согласно которой Сирию разделят на несколько неофициальных зон влияния, а Башар Асад останется президентом страны еще на несколько лет. Об этом Reuters рассказали анонимные источники.

Сделка позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. Она еще находится в стадии разработки. Схему необходимо согласовать с властями Сирии, повстанцами, а также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отмечает знакомый с позицией России источник.

«Шаг к компромиссу был сделан», — заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также добавил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.

Ранее Anadolu сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. По информации агентства, в ближайшее время его передадут сторонам конфликта. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона вместе с Ираном и Турцией готова стать гарантом соглашения о перемирии, которое готовится между сирийскими властями и оппозицией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии