ТАСС назвал предполагаемое место крушения Ту-154

Источник ТАСС в оперативном штабе назвал место столкновения с водой разбившегося Ту-154.. По его словам, самолет потерпел крушение в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря.

По его словам, в предполагаемом месте крушения «могут находиться крупные части фюзеляжа самолета». Источник в оперативном штабе спасательной операции рассказал, что в поисках тел погибших и фрагментов самолета задействовано более 30 плавательных средств.

Зона поиска разделена на квадраты. Спасатели осматривают как акваторию, так и морское побережье.

Накануне военно-транспортный самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где он проходил дозаправку. В Сочи он прибыл из подмосковного аэродрома Чкаловский. Самолет направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова. Также на самолете летели журналисты трех федеральных телеканалов, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Обломки самолета обнаружили в полутора километрах от побережья Черного моря в Сочи. За 24 часа спасательной операции нашли 11 тел погибших, 10 из них доставили в Москву. Спасательной операцией в Черном море руководит министр обороны России Сергей Шойгу.

По информации Минтранса, основными версиями причины крушения выступают ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Накануне в Минобороны сообщили об исправности Ту-154, а также сообщили, что судном управлял опытный пилот.