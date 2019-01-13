В России запустят в производство замену пистолету Макарова

В 2019 году начнется серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Рассматриваются три разные производственные площадки — „Вятские поляны“, „Калашников“ и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сказал источник.

По информации источника РБК в оборонной промышленности, производственной площадкой станет ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, дочернее предприятие «Ростеха»). «Только он обладает необходимой технической документацией и может обеспечить высокое качество сборки», — сказал собеседник издания.

Разрешение на серийное производство планируют выдать в марте, когда принимающая соответствующее решение комиссия завершит работу. После этого планируется организовать серию производства.

Новое оружие разрабатывают как замену пистолету Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии.