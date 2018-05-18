Умер создатель стихотворного жанра «пирожки» Владислав Кунгуров

Умер создатель жанра четверостиший-«пирожков» Владислав Кунгуров. Об этом сообщила группа «Пирожки+» в социальной сети «ВКонтакте» и микроблог «#Пирожки»в твитере.

Он умер в пятницу, 18 мая. Причина смерти не называется.

Друзья, сегодня ушёл из жизни Владислав Кунгуров - человек, который придумал пирожки. pic.twitter.com/Qbv5j1i4uu — #Пирожки (@Pirozki) 18 мая 2018 г.

В апреле в сообществе «Пирожки +» собирали деньги Кунгурову на лечение. Тогда сообщалось, что у него диабет и ему грозит потеря зрения.

Кунгурову было 46 лет, следует из данных на его странице в фейсбуке.

Пирожки — это четверостишия без рифмы, написанные четырехстопным ямбом. Традиционно их записывают строчными буквами и без знаков препинания. Первые пирожки Кунгуров опубликовал в 2003 году.