В министерстве культуры предложили штрафовать за скачивание пиратского контента

Министерство культуры России разрабатывает меры по ужесточению антипиратского законодательства. По словам главы ведомства Владимира Мединского, одна из возможных мер — введение штрафов за скачивание пиратского контента, передает Rambler News Service.

Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения оно разрабатывает с депутатами Госдумы.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — отметил Мединский, добавив, что в России необходимо ужесточить антипиратское законодательство.

В мае 2015 года вступили в силу поправки, согласно которым после первого судебного решения сайт обязан удалить контент, который нарушает авторские права, а после двух решений суда в пользу правообладателей сайт может быть заблокирован навсегда.

В январе 2016 года навсегда был заблокирован крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org. Блокировка произошла после решения по иску издательства «Эксмо», которое пыталось запретить распространение произведений Дарьи Донцовой и Александра Громова.