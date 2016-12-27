Прямой эфир
60,72
63,50
56,61
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
У следствия появилось видео крушения Ту-154
Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154
В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского
В правительстве опровергли планы запретить продажу валокордина и зеленки без рецепта

В министерстве культуры предложили штрафовать за скачивание пиратского контента

Новости
18:52, 27 декабря
1 649
3
Поделиться

Министерство культуры России разрабатывает меры по ужесточению антипиратского законодательства. По словам главы ведомства Владимира Мединского, одна из возможных мер — введение штрафов за скачивание пиратского контента, передает Rambler News Service.

Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения оно разрабатывает с депутатами Госдумы.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — отметил Мединский, добавив, что в России необходимо ужесточить антипиратское законодательство.

В мае 2015 года вступили в силу поправки, согласно которым после первого судебного решения сайт обязан удалить контент, который нарушает авторские права, а после двух решений суда в пользу правообладателей сайт может быть заблокирован навсегда.

В январе 2016 года навсегда был заблокирован крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org. Блокировка произошла после решения по иску издательства «Эксмо», которое пыталось запретить распространение произведений Дарьи Донцовой и Александра Громова.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2