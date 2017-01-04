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Бывший тренер сборной России по биатлону призвал отстранить всех российских спортсменов от Игр-2018

Новости
13:39, 4 января
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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что все российские спортсмены должны быть отстранены от зимней Олимпиады 2018 года, если факты употребления допинга спортсменами будут подтверждены. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По его мнению, если «все, что было сказано, верно, то России необходимо дать „олимпийский перерыв“ и отстранить от Игр».

«Конечно, в этом случае пострадают и невиновные спортсмены, но любое другое наказание будет бессмысленным. Им надо будет дать время подумать, и после этого мы сможем начать все заново», — считает Пихлер.

При этом он добавил, что женская сборная России по биатлону, возглавляемая им в 2011-2013 годах, была «чиста».

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к «российской государственной допинговой программе». В результате Международный олимпийский комитет (МОК) начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.

В расследовании WADA отмечается, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

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