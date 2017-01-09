Суд по делу о лекции по йоге отложили из-за сомнений в показаниях полицейского

Мировой судебный участок номер 207 Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении программиста Дмитрия Угая, задержанного во время чтения лекции об основах йоги, передает РАПСИ.

Заседание отложили на 18 января в связи с вызовом в суд для дачи свидетельских показаний оперуполномоченного Арсена Магомедова, составлявшего протокол. На слушаниях обвиняемый заявил, что в материалах отражены не его объяснения и подпись.

Правоохранительные органы сочли лекцию Угая о йоге, прочитанную в рамках городского фестиваля «Ведалайф», нарушением поправок из «пакета Яровой», запрещающих занятие миссионерской деятельностью вне указанных в законе пространств.

По данным МВД, в рамках лекции в лофте «Этажы» Угай осуществлял миссионерскую деятельность от имени организации «Шри Чайтанья Сарасват Матх» — публично распространял информацию о вероучении вайшнавизма среди лиц, не являющихся участниками этого религиозного объединения, чтобы вовлечь их в состав его участников.

Сам Угай считает дело сфабрикованным, поскольку во время лекции он ни разу не произнес название этого объединения и слово „вайшнавизм“, а лекция, по его словам, была построена на «книгах по индийской философии, по которым преподают в вузах».

Угай был задержан во время лекции о философии йоги 22 октября в связи с заявлением местного жителя. Как выяснил «Росбалт», с жалобой на фестиваль «Ведалайф» обратился местный житель Наиль Н. Он, как следует из копии обращения, оказавшейся в распоряжении издания, предположил, что на фестивале индийской культуры «будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения „Сознание Кришны“ с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв)». При этом на самой лекции мужчина не был, уточнил Угай.

Угая осудили по принятому летом 2016 года «антитеррористическому» пакету законов, внесенному депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Пакет содержит, помимо прочего, поправки в КоАП, согласно которым теперь можно наказывать за миссионерство вне отведенных законом «О свободе совести» мест.