В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

На акции, которая официально получила статус встречи с депутатами, присутствовали, по подсчетам корреспондента Дождя, около 200 человек. Она состоялась в Исаакиевском сквере и прошла спокойно. Присутствовавшие на встрече депутаты Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев выступали перед собравшимися, встав на скамейку.

Они сообщили, что подали в городскую мэрию заявку на проведение митинга 28 января на Марсовом поле.

Горожане не отпускают Максима Резника и Андрея Пивоварова #исаакиевский pic.twitter.com/WlIDHhmqb8 — Вадим Суходольский (@sukhodolsky) January 13, 2017

Журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин опубликовал в твиттере фотографию, на которой видны автозаки, стянутые к площади.

О том, что власти Петербурга передадут собор РПЦ, стало известно 10 января. Об этом решении сообщил губернатор Петербурга Григорий Полтавченко. Он заверил, что собор сохранит музейные функции. Позднее стало известно, что один из главных символов Петербурга передадут в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.