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В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Новости
19:05, 13 января
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В Санкт-Петербурге состоялась акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает корреспондент Дождя.

На акции, которая официально получила статус встречи с депутатами, присутствовали, по подсчетам корреспондента Дождя, около 200 человек. Она состоялась в Исаакиевском сквере и прошла спокойно. Присутствовавшие на встрече депутаты Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев выступали перед собравшимися, встав на скамейку.
Они сообщили, что подали в городскую мэрию заявку на проведение митинга 28 января на Марсовом поле.

Журналист «Эха Москвы»  Арсений Веснин опубликовал в твиттере фотографию, на которой видны автозаки, стянутые к площади.

О том, что власти Петербурга передадут собор РПЦ, стало известно 10 января. Об этом решении сообщил губернатор Петербурга Григорий Полтавченко. Он заверил, что собор сохранит музейные функции. Позднее стало известно, что один из главных символов Петербурга передадут в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Церковь отменяет 1917 год: зачем РПЦ Исаакиевский собор

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