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Кремль назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ «прерогативой» властей Петербурга

Новости
12:37, 13 января
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Вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви — «исключительная прерогатива» властей Санкт-Петуербурга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя. 

«Я не могу озвучить никакую позицию. Такие вопросы надо адресовать руководству Санкт-Петербурга», — добавил Песков. 

Церковь обратилась к властям Санкт-Петербургска с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ в июле 2015 года. Одлнако власти города ответили отказом. По данным «Фонтанки», в декабре 2016 года губернатор Петербурга Григорий Полтавченко встретился с патриархом Кириллом. После этого Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор перейдет РПЦ.

Церковь получит собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор планируют подписать до конца 2018 года. При этом администрация останется собственником здания. 

Против передачи собора Церкви выступил Союз музеев России. В РПЦ посоветовали не «устраивать революцию» из-за передачи собора. 

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