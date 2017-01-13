Кремль назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ «прерогативой» властей Петербурга

«Я не могу озвучить никакую позицию. Такие вопросы надо адресовать руководству Санкт-Петербурга», — добавил Песков.

Церковь обратилась к властям Санкт-Петербургска с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ в июле 2015 года. Одлнако власти города ответили отказом. По данным «Фонтанки», в декабре 2016 года губернатор Петербурга Григорий Полтавченко встретился с патриархом Кириллом. После этого Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор перейдет РПЦ.

Церковь получит собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор планируют подписать до конца 2018 года. При этом администрация останется собственником здания.

Против передачи собора Церкви выступил Союз музеев России. В РПЦ посоветовали не «устраивать революцию» из-за передачи собора.