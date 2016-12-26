Власти Петербурга заключили дополнительный контракт по «Зенит-Арене» почти на миллиард рублей

Петербургский комитет по строительству заключил контракт с компанией «Метрострой» на 952 миллионов рублей, которые пойдут на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона «Зенит-Арена», следует из материалов сайта госзакупок.

Дата начала исполнения контракта — 20 декабря, дата окончания исполнения контракта — 31 марта 2017 года.

Ранее 26 декабря представитель компании-генподрядчика строительства стадиона «Метрострой» Екатерина Гигиняк сообщила, что строительные работы закончены.

После этого издание «Фонтанка» сообщило, что власти Петербурга продлили контракт с «Метростроем» на возведение стадиона до 31 марта 2017 года, так как компания не успела сдать работы на сумму 4,8 миллиарда рублей. Эти работы будут приняты властями города в первом квартале 2017 года. Источники издания в Смольном отметили, что речь может идти о подготовке больших объемов исполнительной документации, а не о самом строительстве.

Также «Фонтанка» сообщила, что по новому контракту на 952 миллиона рублей «Метрострой» должен установить на стадионе системы безопасности и контроля доступа.

После публикации материала «Фонтанки» представитель «Метростроя» заявила, что до 31 марта 2017 года было продлено не строительство стадиона, а срок сдачи работ. «Плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — сообщила Гигиняк.

Строительство стадиона «Зенит-Арена» продолжается десять лет. Стоимость проекта возросла с 6,9 миллиарда рублей до 41 миллиарда рублей. За все время строительства сменилось три генподрядчика работ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, выделенных на возведение «Зенит-Арены». Фигурантом дела стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.