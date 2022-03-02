Песков: Путин знает о потерях российской армии в Украине, но Кремль не может назвать цифры

Президент России Владимир Путин как главнокомандующий получает информацию о потерях российской армии во время военной операции в Украине, но Кремль не может назвать число погибших. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, данные по потерям может комментировать только Минобороны России.

Ведомство только на четвертый день военной операции в Украине признало, что среди российских военных есть погибшие и раненые, но конкретное число не назвало. О погибших российских военных также сообщили главы нескольких регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что в Украине погибли 4,5 тысячи российских солдат. В Минобороны России, говоря о потерях, заявили, что они «многократно меньше уничтоженных националистов» и украинских военных.