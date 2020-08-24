Песков: Путин не участвовал в переговорах о перевозке Навального в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не участвовал в переговорах по перевозке Алексея Навального в немецкую клинику, передает «Интерфакс».

«Нет. Это абсолютно не прерогатива президента», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об участии Путина в перевозке Навального в Германию. Он отметил, что повода для международных переговоров о транспортировке не было.

«В данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-либо проблем», — заявил Песков.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Изначально омские врачи сообщали, что Навального нельзя перевозить в клинику в Германии, однако позднее разрешили транспортировку. 22 августа самолет с Навальным приземлился в Берлине, политик находится в клинике Шарите.

24 августа пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что новых данных о состоянии здоровья политика пока нет.