Песков: Путин не участвовал в переговорах о перевозке Навального в Германию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не участвовал в переговорах по перевозке Алексея Навального в немецкую клинику, передает «Интерфакс».
«Нет. Это абсолютно не прерогатива президента», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об участии Путина в перевозке Навального в Германию. Он отметил, что повода для международных переговоров о транспортировке не было.
«В данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-либо проблем», — заявил Песков.
20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.
Изначально омские врачи сообщали, что Навального нельзя перевозить в клинику в Германии, однако позднее разрешили транспортировку. 22 августа самолет с Навальным приземлился в Берлине, политик находится в клинике Шарите.
24 августа пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что новых данных о состоянии здоровья политика пока нет.
На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2020