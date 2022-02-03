Песков подтвердил, что накануне Путин встречался с Кадыровым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подтвердил, что накануне Владимир Путин встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле Кадырова. Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам.

Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).

Также у Пескова спросили, боится ли Путин Кадырова, так как «прямого ответа и президентской реакции [по сложным ситуациям], которые последовали бы в отношении другого руководителя российского региона, нет».

«Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. Еще раз хочу сказать, я дал вам информацию по встрече. Ознакомьтесь с тремя предложениями. Добавить мне нечего», — сказал пресс-секретарь.

Вечером 2 февраля пресс-служба Рамзана Кадырова сообщила, что он встречался в Кремле с Владимиром Путиным. На встрече глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в республике, успешном выполнении программы вакцинации, а также о «положительной динамике» демографических показателей и сокращении безработицы, говорилось в пресс-релизе. Новость была проиллюстрирована фотографией пятилетней давности.

При этом ранее Песков говорил, что такой встречи в планах нет.

После этого ЧГТРК «Грозный» опубликовала видео из Кремля, переданное Кадыровым.

Фото на превью: Wikimedia Commons