Песков перефразировал слова Лаврова «Дебилы, ***»

В эфире программы НТВ «Международная пилорама» Кеосаян спросил Пескова: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова „Дебилы, ***“?» Тот ответил: «Конечно, я бы сказал „Козлы, *****!“»

В августе 2015 года Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром случайно выругался в микрофон, сказав: «Дебилы, ***». «Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил Лавров позже.

В начале декабря СМИ сообщили, что в Гамбурге, где министр был на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, он назвал оператора агентства Reuters «дебилом». Проходя по коридору, он обратился к камере Reuters: «What do you want?» («Чего вы хотите?»), после чего добавил: «Дебилы». Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Лавров «спросил у оператора с включенной камерой, что он хочет, оператор ничего не сказал и продолжал снимать, министр прошел своим путем и ничего не говорил».