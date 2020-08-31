«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

В Кремле не видят связи между отравлением Алексея Навального и нападением на Егора Жукова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.

«Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем, почему избили молодого человека. Но мы знаем, то проверку проводят правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков.

Вечером 30 августа в Москве напали на Егора Жукова, он был избит. Врачи скорой помощи диагностировали у Жукова сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали с подозрением на отравление. Через два дня оппозиционера в немецкую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что Навальный был отравлен.