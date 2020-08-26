«Он является пациентом и он болеет. Так мы его и называем». Песков — о том, почему не называет Навального по имени

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, почему он не называет политика Алексея Навального по имени. Он ответил, что это «не меняет сути дела», передает корреспондент Дождя.

Фото: Евгений Фельдман / фотопроект «Это Навальный»

«Он является пациентом и он болеет. Так мы его и называем. По-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

На просьбу уточнить, почему все-таки он не называет оппозиционера по имени, представитель президента добавил: «Это не меняет сути дела».