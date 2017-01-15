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Песков рассказал о «тысячах хакерских атак» на сайте президента Росси

Новости
23:59, 15 января
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Веб-сайт президента России ежедневно подвергается «хакерским атакам сотни и иногда даже тысячи раз в день», об этом в интервью телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Некоторые из хакеров совершают атаки с территории Соединенных Штатов, Китая, Индии, европейских стран и так далее. Но мы не делаем заключений, что эти кибератаки совершаются под руководством президента Обамы и Белый дом несет ответственность за эти атаки. Если бы мы так говорили, что вы бы ответили, мол, „эти русские, они, наверное, сумасшедшие“», — заявил Песков.

На вопрос о том, был ли Путин инициатором хакерских атак на сайты правительственных ведомств США, Песков ответил отрицательно. Также он заявил, что Путин не знал о готовящихся атаках. В интервью NBC News Песков призвал различать источники, от которых исходит угроза информационной безопасности. «Это очень важная деталь. Если вы упоминаете какие-либо IP-адреса российского происхождения, это одна история. Но другое дело, если вы обвиняете официальную Москву, определенных людей в российском правительстве. Мы живем в XXI веке технологий, и каждый IP-адрес сейчас может быть известен студентам бакалавриата», — заявил Песков.

В начале января американские спецслужбы представили несекретную часть доклада, содержащего доказательства причастности России к кибератакам на США. Целью атак было влияние на исход президентских выборов в ноябре 2016 года. В конце декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении в отношении России новых санкций из-за кибератак.

На своей первой пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп признал, что ответственность за взлом серверов Демократической партии лежит на России.

 

«Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы»: главное из доклада спецслужб США о кибератаках

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