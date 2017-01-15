Песков опроверг подготовку к встрече Путина и Трампа

Подготовки к встрече избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — заявил Песков.

Ранее о планируемой встрече президентов России и США в столице Исландии сообщило The Sunday Times. По информации издания, встреча должна состояться в ближайшие две недели после инаугурации Трампа 20 января.

Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор сообщил изданию Morgunbladid, что страна будет готова принять встречу президентов России и США, если такой запрос поступит. «Мы рассмотрим его положительно, и таким образом внесем вклад в улучшение отношений между США и Россией», — заявил Тор.

Однако информацию о готовящейся встрече опроверг и представитель Дональда Трампа Шон Спайсер. Он написал в своем твиттере, что публикация The Sunday Times — «100-процентная ложь».