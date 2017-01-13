Песков назвал «недопустимым» отказ уступить проезд скорой на Камчатке

Отказ пропускать автомобиль скорой помощи на дороге, после которого погиб пациент в Петропавловске-Камчатском, недопустим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Это абсолютно недопустимо. В любом случае подобное поведение водителя автомобиля, который не пропустил скорую помощь, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку», — сказал Песков.

10 января молодой человек вызвал скорую помощь, которая констатировала его смерть по прибытию на место вызова. Медики заявили, что прибыли поздно к мужчине из-за того, что дорогу им перегородил автомобиль, водитель которого долгое время отказывался освобождать дорогу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту «несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи» и установил личности находившихся в автомобиле для дальнейшего допроса.