Кремль назвал «полной фальшивокй» доклад о компромате ФСБ на Трампа

У Кремля нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя. Ранее американское издание Buzzfeed опубликовало документ, в котором утверждается, что российские спецслужбы собирали на Трампа компрометирующие его сведения.

«Кремль не занимается сбором компромата. Президент Российской Федерации занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами», — сказал Песков.

По его словам, сообщения о наличии у Кремля компромата направлены на продлжение «охоты на ведьм». Песков заявил, что такие сообщения нужны, чтобы, по его словам, «навредить двусторонним отношениям» России и США.

11 января издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором утверждается, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа по время его визита в Россию в 2013 году. В документе также говорится, что досье на Трампа «контролируется представителем Кремля Песковым» под прямым руководством российского президента. Также в документе утверждается, что представители штаба Трампа контактировали с российскими спецслужбами.

Сам Трамп заявил, что сообщения о том, что у российских спецслужб, возможно, есть компрометирующая его информация, — «тотальная охота на ведьм».