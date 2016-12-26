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Первый самолет с телами погибших в крушении Ту-154 прибудет в Москву в понедельник утром

Новости
00:42, 26 декабря
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Первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе Ту-154 приземлится в Москве в понедельник утром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря-заместителя министра обороны Николая Панкова

«Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Первый рейс прибудет уже завтра утром», — заявил он.

Ту-154, принадлежавший Ту-154 и направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, среди которых были 64 члена ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, восемь военных и двое госслужащих.

В Минобороны и Минтрансе сообщили об отсутствии информации о выживших после крушения.

Заведено уголовное дело, рассматриваются две версии авиакатастрофы — технические неполадки и ошибка пилотов.

ФСБ также отрабатывает версию теракта, сообщила «Фонтанка». При этом она не рассматривается в качестве основной, сообщили ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на собеседников в спецслужбах.

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