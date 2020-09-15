Первый пост Навального в инстаграме после выхода из комы собрал миллион лайков за пять часов

Первый пост Алексея Навального в инстаграме после того, как его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, собрал более миллиона лайков за пять часов.

В посте Навальный рассказал о своем самочувствии. Он написал, что может самостоятельно дышать, однако отметил, что «все еще почти ничего не умеет».

Пост Навального собрал 68 тысяч комментариев со словами поддержки, включая сообщения от пользователей с синей галочкой.