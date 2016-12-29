Прямой эфир
60,78
63,50
57,15
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о плане Сечина по спасению банка «Пересвет»
Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии
Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154

«Интерфакс» узнал о плане Сечина по спасению банка «Пересвет»

Новости
17:38, 29 декабря
743
0
Поделиться

Крупнейшие кредиторы банка «Пересвет» — «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата (ТПП) — попросили премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать предложение о санации банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Фото: агентство «Москва»

Банк «Пересвет», входящий в топ-50 российских банков, с октября находится под управлением временной администрации.

Источник «Интерфакса» рассказал, что письмо Медведеву от кредиторов «Пересвета» направили Игорь Сечин в качестве председателя совета директоров «Интер РАО», глава «Русгидро» Николай Шульгинов и президент ТПП Сергей Катырин. В письме кредиторы отметили, что, если банк будет обанкрочен, это повлечет за собой существенные потери. В случае санации «Пересвета» акционеры пообещали конвертировать в капитал банка 90% требований, а крупные кредиторы — 85%. Оставшиеся для оздоровления банка средства может выделить Центробанк, отмечается в письме.

В качестве потенциального санатора в письме указывается Всероссийский банк развития регионов, который контролируется «Роснефтью» Игоря Сечина. Обращение к премьеру авторы письма объяснили тем, что многие кредиторы «Пересвета» — госкомпании, и для участия в конвертации средств им нужны директивы правительства.

Медведев подготовил резолюцию своего первому заместителю Игорю Шувалову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает источник «Интерфакса». «Прошу поддержать обращение в части принятия всех решений по санации банка», — может говориться в резолюции премьера. Также, по словам источника, Медведев поручил подготовить директивы по санации «Пересвета» в случае необходимости. 

Читайте также: «Хорошая патриархальная семья»: как банк «Пересвет» связан с семьей и окружением главы РПЦ

Проблемы у «Пересвета» начались в октябре 2016 года. Сначала банк ограничил выдачу наличных средств, после чего Центробанк ввел временную администрацию. До сих пор вопрос о том, что делать с «Пересветом» дальше — санировать или отзывать лицензию, — не решен. По данным газеты «Коммерсантъ», в качестве варианта спасения банка рассматривается привлечение средств «Роснефти» к его санации. 

По данным издания «Медуза», на счетах «Пересвета» хранились более 16 миллиардов рублей, которые принадлежат государственным энергетическим компаниям. По данным издания, деньги там хранили «Русгидро», «Энергетические системы Востока» и «Мосэнергосбыт», который входит в состав «Интер РАО». На счетах банка, как сообщал ранее «Интерфакс», также лежат деньги администрации РПЦ.

РБК назвало РПЦ главным акционером «Пересвета». По информации издания, с помощью «Пересвета» РПЦ занималась венчурными инвестициями. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2