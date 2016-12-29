«Интерфакс» узнал о плане Сечина по спасению банка «Пересвет»

Крупнейшие кредиторы банка «Пересвет» — «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата (ТПП) — попросили премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать предложение о санации банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Банк «Пересвет», входящий в топ-50 российских банков, с октября находится под управлением временной администрации.

Источник «Интерфакса» рассказал, что письмо Медведеву от кредиторов «Пересвета» направили Игорь Сечин в качестве председателя совета директоров «Интер РАО», глава «Русгидро» Николай Шульгинов и президент ТПП Сергей Катырин. В письме кредиторы отметили, что, если банк будет обанкрочен, это повлечет за собой существенные потери. В случае санации «Пересвета» акционеры пообещали конвертировать в капитал банка 90% требований, а крупные кредиторы — 85%. Оставшиеся для оздоровления банка средства может выделить Центробанк, отмечается в письме.

В качестве потенциального санатора в письме указывается Всероссийский банк развития регионов, который контролируется «Роснефтью» Игоря Сечина. Обращение к премьеру авторы письма объяснили тем, что многие кредиторы «Пересвета» — госкомпании, и для участия в конвертации средств им нужны директивы правительства.

Медведев подготовил резолюцию своего первому заместителю Игорю Шувалову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает источник «Интерфакса». «Прошу поддержать обращение в части принятия всех решений по санации банка», — может говориться в резолюции премьера. Также, по словам источника, Медведев поручил подготовить директивы по санации «Пересвета» в случае необходимости.

Проблемы у «Пересвета» начались в октябре 2016 года. Сначала банк ограничил выдачу наличных средств, после чего Центробанк ввел временную администрацию. До сих пор вопрос о том, что делать с «Пересветом» дальше — санировать или отзывать лицензию, — не решен. По данным газеты «Коммерсантъ», в качестве варианта спасения банка рассматривается привлечение средств «Роснефти» к его санации.

По данным издания «Медуза», на счетах «Пересвета» хранились более 16 миллиардов рублей, которые принадлежат государственным энергетическим компаниям. По данным издания, деньги там хранили «Русгидро», «Энергетические системы Востока» и «Мосэнергосбыт», который входит в состав «Интер РАО». На счетах банка, как сообщал ранее «Интерфакс», также лежат деньги администрации РПЦ.

РБК назвало РПЦ главным акционером «Пересвета». По информации издания, с помощью «Пересвета» РПЦ занималась венчурными инвестициями.