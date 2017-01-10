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У здания полиции в Турции убили смертника
В турецком городе Газиантеп полицейские убили террориста-смертника со взрывчаткой, который пытался войти в здание полицейского участка, передает Aksam.
По информации издания, бомба на теле террориста была обезврежена. К месту инцидента направлены кареты скорой помощи. Очевидец происшествия рассказал Aksam, что один из полицейских был ранен.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü terör saldırısı oldu canlı bomba öldürüldü. Çatışamalar devam ediyor. #Gaziantep pic.twitter.com/6qsHjt5cVy— Ahmet Poyraz⊙|⊙ (@ahmetpyrz54) 10 января 2017 г.
Издание отмечает, что еще одному человеку удалось сбежать.
Газиантеп находится на юге Турции. В городе живут более 1,5 миллиона человек.
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