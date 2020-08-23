Перелет Навального в Германию оплатил сын основателя «Билайна» Борис Зимин

Перелет Алексея Навального в берлинскую клинику «Шарите» оплатил предприниматель, сын основателя мобильной сети «Билайн» Борис Зимин, а также фонд его семьи. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков.

Фото: Борис Зимин / Facebook

Волков поблагодарил «огромное количество людей», которые способствовали перевозке Навального, в частности Бориса Зимина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По словам Волкова, предприниматель оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, а также время ожидания лайнера в аэропорту Омска.

Сам Зимин написал в фейсбуке, что ему «не очень понятен ажиотаж» вокруг оплаты перелета. «Что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу», — написал он.

Предприниматель отметил, что ему предлагали деньги за оказание помощи, не уточнив, от кого поступило такое предложение. В ответ он предложил направить средства в Фонд борьбы с коррупцией или в благотворительный фонд «Дом с маяком», оказывающий помощь неизлечимо больным детям и взрослым.

«Но лучше делайте правильный выбор. Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере, будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несет какую-то стыдную дичь», — написал Зимин.

Борис Зимин — сын основателя мобильной сети «Билайн» Дмитрия Зимина. В 2012 году он подтвердил «Ведомостям», что является спонсором ФБК.

Утром 22 августа специальный борт с Навальным прибыл из Омска в Берлин. Организацией перелета занимался фонд Cinema for Peace.

Сейчас врачи клиники «Шарите» проводят «обширную медицинскую диагностику» состояния Навального. По словам Волкова, о каких-либо результатах диагностики «можно будет говорить не раньше нескольких дней».