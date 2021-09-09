Путин сообщил о согласовании с Лукашенко всех 28 программ Союзного государства

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились спустя более трех часов. Президент России заявил, что лидеры стран согласованы все 28 программ по Союзному государству.

Во время пресс-конференции Путин объявил, что цена на российский газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

С сентября 2021 года до конца 2022 года объем кредитной поддержки Беларуси составит около 630 миллионов долларов, сказал Путин.

По словам российского президента, часть согласованных программ направлена на «гармонизацию» налогового и таможенного законодательства двух стран, объединение рынков нефти и нефтепродуктов. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Лидеры стран обсудили формирование единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования и интеграция национальных платежных систем, а также создание «единого оборонного пространства» и «обеспечение безопасности Союзного государства», рассказал Путин.

«Большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Беларуси „Запад-2021“. Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что «значительную выгоду» от интеграции России и Беларуси «будут ощущать простые граждане». «Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах», — отметил Путин.

Это пятая встреча Путина и Лукашенко с начала 2021 года. В предыдущий раз лидеры стран встречались 13 июля в Санкт-Петербурге. До этого они встречались в феврале, апреле и мае, все встречи проходили в России.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан в 1999 году.

Фото на превью: пресс-служба Кремля