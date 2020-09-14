Переговоры Путина и Лукашенко завершились. Они продлились более четырех часов

Переговоры Владимира Путина и Александр Лукашенко в Сочи завершились. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Встреча президентов длилась около 4 часа 20 минут. Это была первая встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Беларуси, после которых в стране начались массовые акции протеста.

Перед начало переговоров Путин и Лукашенко поговорили в присутствии журналистов. Российский президент, в частности, заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. По мнению Путина, белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в стране.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил российского президента за поддержку, сказав: «Друг познается в беде».