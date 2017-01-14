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Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане
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Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане

Новости
18:56, 14 января
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Россия и Турция договорились о приглашении США на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Мевлют Чавушоглу. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

По его словам, вопрос о приглашении представителей Вашингтона обсуждался с Москвой на дипломатическом уровне. «И мы не отрицаем, что у Америки есть роль в этом процессе», — цитирует министра ТАСС.

Ранее The Washington Post сообщила, что формируемая администрация избранного президента США Дональда Трамп приглашена на переговоры по Сирии. По информации издания, приглашение команде Трампа было передано 28 декабря в ходе телефонного разговора между послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

Источник газеты подчеркнул, что пока никаких решений принято не было. 

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что готов к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны пройти в январе. Он отметил, что не знает, какие оппозиционные группировки будут участвовать в переговорах.

«Это будет реальная сирийская оппозиция? Когда я говорю реальная, это значит, что у нее есть корни в Сирии, а не в Саудовской Аравии, Франции или Британии. Оппозиция должна быть сирийской, чтобы обсуждать сирийские вопросы», — заявил он, добавив, что успех переговоров будет зависеть от оппозиционных группировок.

4 января МИД Турции заявил, что переговоры по регулированию сирийского конфликта пройдут в Астане 23 января.

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