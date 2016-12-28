В РПЦ назвали «перегибом» решение суда во Владивостоке об уничтожении Библии

Русская православная церковь считает решение суда во Владивостоке уничтожить несколько экземпляров Библии «большим перегибом, вызывающем обеспокоенность». Об этом заявила руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега, сообщают «Ведомости».

Ранее суд во Владивостоке постановил уничтожить 40 экземпляров Библии, которые хранились в офисе религиозной организации «Армия спасения» и не были должным образом маркированы. Как отмечал портал credo.ru, в мотивировочной части судебного решения упоминается закон о противодействии терроризму, в частности, так называемый пакет Яровой.

По словам Ксении Чернеги, если издателем распространяемой литературы является «Армия спасения», то она должна маркироваться, если сторонний издатель — маркировать не надо. Она отметила, что «суд использовал неверную трактовку».

«Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность — не террористическую или экстремистскую — организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась», — сказала она.

Согласно поправкам в антитеррористическое законодательство, запрещается выпуск религиозными организациями в рамках миссионерской деятельности литературы и других материалов без соответствующей маркировки.