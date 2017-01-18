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Власти Петербурга отказались согласовать митинг против передачи Исаакия РПЦ

Новости
19:39, 18 января
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Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал проведение митинга против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат законодательного собрания Максим Резник.

«Отказали. Якобы НОД (Национально-освободительное движение — Дождь ) раньше нас подал заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно, она будет согласована в другом режиме», — заявил Резник.

Мероприятие планируется провести на Марсовом поле. По словам Резника согласование там носит уведомительный харакер, потому что это гайд-парк. На Марсовом поле существует ограничение для проведения митингов в 200 человек, но организаторы не собираются его соблюдать и в случае превышения готовы заплатить штраф.

Он добавил, что информационное письмо о проведении митинга будет отправлено в Смольный. Несмотря на то, что Марсово поле является гайд-парком, заявку на мероприятие могут не согласовать, если на это же время там уже согласовано другое событие.

Петербургские депутаты подрались из-за Исаакиевского собора. Видео

Исаакиевский собор планируют передать в пользование РПЦ сроком на 49 лет. При этом здание полностью сохранит функции музея. Это решение было принято губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко после прошедшей в декабре встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Союз музейных работников и союз ученых Санкт-Петербурга выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ученые считают, что передача собора РПЦ нанесет ущерб научной работе музея и нарушит права жителей Петербурга.

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