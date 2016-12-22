Пентагон рассказал об обсуждении с Россией безопасных полетов в Сирии

Россия и США в ходе видеоконференции обсудили безопасность полетов в Сирии, говорится в заявлении Пентагона.

По словам пресс-секретаря американского Министерства обороны Питера Кука, в переговорах с американской стороны приняли участие помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности Элисса Слоткин и генерал-майор Ричард Кларк.

Сообщается, что речь на конференции шла о действиях по избежанию «инцидентов и недопонимания» в рамках меморандума о безопасности полетов в Сирии.

В российском Минобороны по итогам встречи заявили, что «стороны подтвердили эффективность меморандума и констатировали и констатировали отсутствие инцидентов в сирийском воздушном пространстве», пишет РИА Новости.

«Эксперты России и США согласились, что накопленный опыт должен быть учтен в дальнейшей работе с новой администрацией США, а также в переходный период. Обсужден перечень возможных дополнений к меморандуму», — отметили в ведомстве.

Меморандум о безопасности полетов в Сирии Минобороны и Пентагон подписали в октябре 2015 года. Его цель — предотвращение столкновений российских и американских самолетов в небе над Сирией.