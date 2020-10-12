В Кузбассе семья «похоронила» родственника с коронавирусом. Через две недели выяснилось, что он жив

Семья из Кемеровской области похоронила пожилого родственника, который якобы скончался от коронавируса, однако позже выяснилось, что он жив и находится в доме-интернате для инвалидов. Кого похоронили вместо него, неизвестно, передают «Вести Кузбасс».

Инцидент произошел в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. Пенсионера госпитализировали с коронавирусом в августе, после чего родственникам сообщили, что он скончался.

Из-за того, что мужчина болел коронавирусом, его похоронили в закрытом гробу, рассказала «Вестям» внучка пенсионера, Евгения Кубарева. Через две недели родственникам позвонили из дома-интерната, где он проживал, и сообщили, что мужчина жив.

В день госпитализации из интерната в больницу доставили двух пожилых мужчин, один из которых был дедушкой Кубаревой, после лечения его выписали с чужим паспортом. Проведение эксгумации пока не планируется. «Не думаю, что там пустой гроб. Скорее всего, есть кто-то», — сказала журналистам Кубарева.

Минздрав Кемеровской области начал проверку, рассказала представитель ведомства Юлия Брежнева. Почему в интернате не проверили информацию о смерти пожилого мужчины перед тем, как сообщить об этом родственникам, директор интерната Савелий Сарбадаков не уточнил, заявив, что проводится проверка.