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Члены Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание

Новости
00:10, 11 января
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Более 30 членов Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание организации. Это следует из обращения в исполком организации.

В заявлении говорится, что члены организации «с изумлением узнали» о решении исполкома пожизненно исключить из Русского ПЕН-Центра журналиста Сергея Пархоменко и временно приостановить членство поэта Григория Петухова, а также о «строгом предупреждении» в адрес писателя Марины Вишневецкой.

«Это решение постыдно. Исключая С.Пархоменко „за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба“ и „наказывая“ его коллег, руководство Русского ПЕН-центра само отступает от изложенных в Хартии принципов. Именно Сергей Пархоменко и его коллеги, выступая инициаторами правозащитных писем, честно выполняли прописанные в Уставы нормы и идеалы. Требуем немедленно отменить это решение», — говорится в обращении.

Авторы заявления также пишут, что до проведения общего собрания они «прекращают всяческие отношения с ныне действующим исполкомом Русского ПЕН-центра как неправомочным (нелегитимным) органом». Обращение подписали Александр Архангельский, Варвара Горностаева, Катерина Гордеева, Денис Драгунский, Майя Кучерская и другие — всего 31 человек.

Ранее о выходе из Русского ПЕН-Центр объявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский.

Это произошло после того, как в ходе заседания исполкома Русского ПЕН-центра в конце декабря было принято решение исключить из состава организации журналиста, одного из основателей проекта «Последний адрес» Сергея Пархоменко. Сам журналист связал свое исключение, в частности, с текстом на сайте «Эха Москвы», где он рассказывает о ситуации с обращением Русского ПЕН-центра о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

24 декабря сообщалось, что 60 членов русского ПЕН-центра, а также литераторы и ученые подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Сенцова. Позже в пресс-службе организации «Интерфаксу» сообщили, что организация не писала письмо Путину, отметив, что «исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют».

ПЕН-клуб — международная неправительственная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов. Русский ПЕН-центр был образован в 1989 году. Его президент — писатель Андрей Битов. 

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