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Заместителя мэра Великого Новгорода заподозрили в педофилии

Новости
17:13, 22 декабря
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Следствие подозревает заместителя мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, задержанного в мае за распространение порнографии, в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. 

По версии следствия, заммэра в течение двух лет размещал на специально созданной странице в социальной сети видеоролики, на которых запечатлен секс с несовершеннолетними. 

Расследуя это дело, следователи выяснили, что с декабря 2015 года по январь 2016 года чиновник вел переписку с несовершеннолетним мальчиком из Пскова. «С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», — говорится в сообщении СК.

Следствие назначило обвиняемому психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Фадеев был задержан в конце мая. В новгородской администрации курировал вопросы образования, культуры и молодежной политики. Ему предъявлено обвинение в изготовлении и обороте порнографии с изображением несовершеннолетних. По данным следствия, он распространил 28 таких видеороликов. 

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