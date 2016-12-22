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Учительницу из Красноярска заставили уволиться из-за подозрения в гомосексуальности

Новости
21:51, 21 декабря
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Преподавателя вокала в центре дополнительного образования (ЦДО) в Красноярке Марию Шестопалову заставили уволиться после того, как активист Тимур Булатов пожаловался в городскую администрацию на то, что педагог «транслирует поддержку» ЛГБТ-движения. Об этом Шестопалова написала на сайте «Пикабу». 

По словам Шестопаловой, Булатов связался с ней 19 декабря и сообщил, что пожаловался в ЦДО, МВД и администрацию Красноярска на то, что у нее есть пирсинг, и на то, что она публикует на своей странице «ВКонтанте» аморальные записи. 20 декабря Шестопалова написала, что ее «шантажировали» во время разговора с директором, после чего она написала заявление об уходе.

Сам Булатов рассказал изданию «Медуза», что отправил в ЦДО №4 в Красноярске, где работала Шестопалова, обращение, в котором назвал преподавателя «аморальной особой» и «ЛГБТ-учительницей». Такое же обращение он отправил в министерство образования, администрацию Красноярка и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. К обращению он приложил скриншоты страницы Шестопаловой «ВКонтакте» и потребовал, чтобы ее наказали за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (статья 6.21 КоАП).

Булатов также сообщил, что у Шестопаловой есть пирсинг на лице, который является поводом для увольнения, так как служит «атрибутом субкультуры».

В администрации Красноярка изданию сообщили, что провели проверку по заявлению Булатова, но прекратили ее в связи с увольнением Шестопаловой. Директор ЦДО Ольга Этцель заявила, что давления на педагога во время разговора не оказывалось. Директор сообщила, что Шестопалова нарушала «морально-этические нормы поведения» и у нее были «откровенная одежда и тоннели в ушах».

Тимур Булатов известен тем, что разыскивает в социальных сетях аккаунты работников образования, которые могут быть гомосексуалами, и пишет жалобы их руководителям. В декабре 2014 года Булатов добился увольнения учительницы из Санкт-Петербурга. Сам он заявляет, что из-за него свои рабочие места покинули 65 педагогов. 

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