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Адвокат актрисы Театра.doc прокомментировал эмиграцию Павленского

Новости
15:06, 16 января
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Юрий Лысенко, адвокат актрисы Театра.doc Анастасии Слониной, подтвердил Дождю, что его подзащитная написала заявление в полицию на художника Петра Павленского. После этого в отношении него и его соратницы Оксаны Шалыгиной начали доследственную проверку по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Адвокат рассказал, что в ближайшие дни защита будет обращаться «в вышестоящие органы для принятия процессуального решения».

«Пока не прошла проверка ни Анастасия, ни я комментарии давать по этому поводу не будем, потому что в противном случае мы будем уподобляться самому Павленскому», — сказал Лысенко.

По мнению адвоката, Павленский понимает, что «рано или поздно его привлекут к серьезной уголовной отвественности». 

«Вот поэтому он, опережая события, делает подобного рода заявления, опережая события», — сказал Лысенко.

Адвокат считает, что Павленский сообщил об эмиграции во Францию для того, чтобы представить себя с «позиции защиты» и предать ситуации «политический окрас».

Ранее Павленский сообщил, что уехал из России вместе с Шалыгиной и детьми после начала доследственной проверки. Он отрицает вину и называет дело «доносом». Художник подтвердил, что знаком со Слониной, и она была у него дома вечером 4 декабря. После этого, по его словам, она написала заявление.

Павленский считает, что проверка и возможное уголовное дело используются для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Если уголовное дело заведут, он намерен просить политическое убежище у Франции

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