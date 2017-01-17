Прямой эфир
59,19
63,29
56,37
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности закона «Димы Яковлева»
Полиция отказалась возбуждать дело на Павленского об избиении актера Театра.doc
Кадыров назвал «абсолютной ложью» информацию об убийстве своего охранника
Кремль объяснил участие ВТБ в сделке по приватизации «Роснефти»
Суд допросил экс-командира полка им. Кадырова по делу об убийстве Немцова

Полиция отказалась возбуждать дело на Павленского об избиении актера Театра.doc

Новости
14:06, 17 января
672
0
Поделиться

Полиция отказалась заводить дело на художника Петра Павленского после заявления актера Театра.doc Василия Березина об избиении. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

Фото: Алексей Абанин / Дождь

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», — сказала Динзе.

Следственное управление по Южному административному округу Москвы проводит проверку по заявлению актрисы Театра.doc Анастасии Слониной по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее», — сказала Динзе.

Накануне продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра.

Досье на Павленского: что правда, а что вымысел в новом скандале вокруг художника

Павленский и Шалыгина уехали из России после начала проверки по делу об изнасиловании. Они находятся во Франции. Художник планирует попросить власти страны о предоставлении политического убежища, если на него заведут дело в России.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2