Полиция отказалась возбуждать дело на Павленского об избиении актера Театра.doc

Полиция отказалась заводить дело на художника Петра Павленского после заявления актера Театра.doc Василия Березина об избиении. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», — сказала Динзе.

Следственное управление по Южному административному округу Москвы проводит проверку по заявлению актрисы Театра.doc Анастасии Слониной по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее», — сказала Динзе.

Накануне продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра.

Павленский и Шалыгина уехали из России после начала проверки по делу об изнасиловании. Они находятся во Франции. Художник планирует попросить власти страны о предоставлении политического убежища, если на него заведут дело в России.