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На Павленского завели дело об избиении актера Театра.doc

Новости
15:37, 17 января
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника Петра Павленского о побоях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Фото: Алексей Абанин / Дождь

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник адвокат художника Ольга Динзе утверждала, что полицией было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Павленский и его соратница Оксана Шалыгина уехали из России во Францию после начала проверки по делу об изнасиловании. Художник сообщил, что попросит власти страны о предоставлении политического убежища, если на него заведут дело в России.

Досье на Павленского: что правда, а что вымысел в новом скандале вокруг художника

Накануне продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра.

Позже директор Театра.doc Елена Гремина опубликовала видео, на котором, предположительно, Павленский избивает актера театра. В интервью «Медузе» Павленский признался, что у него была драка с актером театра.

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