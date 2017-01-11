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Павел Дуров прокомментировал информацию о взломе Telegram спецслужбами России

Новости
17:08, 11 января
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Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал информацию о взломе мессенджера Федеральной службой безопасности, которая содержится в докладе о связях между представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа и российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

По мнению Дурова, речь идет, скорее всего, о взломе аккаунтов российских оппозиционеров с помощью оператора сотовой связи.

«Присоединяюсь к Трампу и WikiLeaks. Если доклад имел место (что вряд ли — BuzzFeed не является источником достоверной информации), формулировка „His / her understanding was that the FSB ... had cracked this communication software“, скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года», — сказал Дуров.

Весной 2016 года несколько российских оппозиционеров обвинили спецслужбы во взломе их аккаунтов в телеграме. Активист Олег Козловский и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров рассказали о взломе их аккаунтов в мессенджере. Они обвинили в этом спецслужбы и якобы сотрудничавшего с ними мобильного оператора МТС. Представитель оператора тогда отказался комментировать информацию.

11 января американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях между представителями штаба Дональда Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у России компрометирующих его сведений. В отчете также говорится, что ФСБ успешно взломала мессенджер Telegram, и его использование больше не является безопасным.

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В октябре международная правозащитная организация Amnesty International представила рейтинг защищенности мессенджеров. В первую пятерку общего рейтинга надежности системы шифрования вошли компании Facebook (представляет Messenger и WhatsApp), Apple (iMessage, FaceTime), Google (Hangouts, Allo, Duo), Telegram (Telegram Messenger) и Line (Line Messenger). На последних местах оказались Tencent (QQ, WeChat), Snapchat и Blackberry (Blackberry Messenger).

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