Пауза в финансировании правительства США стала самой длительной в истории страны — по состоянию на 12 января приостановка длится 22 дня, сообщает Associated Press.

В ближайшее время пройдет четыре недели с начала паузы, после чего президент США Дональд Трамп допускает ввести в стране чрезвычайное положение, отмечает Associated Press.

Работу правительства США частично заблокировали после отказа демократов принять предложение Дональда Трампа о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Финансирование не получили девять из 15 департаментов, в том числе сельского хозяйства, внутренней безопасности, транспорта и других.

Сотрудники многих ведомств не выходят на работу, в том числе NASA. Около 420 тысяч федеральных чиновников, чья деятельность признана необходимой, работают без получения зарплаты и других компенсаций, в том числе сотрудники ФБР. Ранее Палата представителей и Сенат проголосовали за выплату вознаграждения всем федеральным чиновникам после прекращения паузы в работе правительства. Законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Последняя длительная пауза была зафиксирована в январе 1996 года во время работы администрации президента Билла Клинтона, она длилась 21 день.