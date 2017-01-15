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Патрушев заявил об участившихся атаках на информационные системы России
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Патрушев заявил об участившихся атаках на информационные системы России

Новости
17:24, 15 января
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В последнее время значительно участились попытки со стороны навредить российским информационным системам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», — рассказал Патрушев.

Он добавил, что власти США «голословно» обвиняют Россию в хакерских атаках, «сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», подчеркнул глава российского Совбеза.

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Также Патрушев подчеркнул, что стратегической целью России в вопросах безопасности на международной арене выступает формирование системы, которая основывалась бы на признанных правилах ответственного поведения стран в информационном пространстве. Патрушев добавил, что работа по созданию такой системы уже ведется в рамках Группы правительственных экспертов ООН.

В конце декабря США ввели санкции в отношении России из-за кибератак, целью которых была попытка повлиять на исход президентских выборов в США. Указ о расширении уже существующих санкций в отношении России подписал президент США Барак Обама. В начале января американские спецслужбы опубликовали несекретную часть доклада, в котором приводились доказательства причастности России к кибератакам на США.

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