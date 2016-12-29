Патриарх Кирилл призвал встретить столетие Октябрьской революции молитвами о странах и народах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что столетний юбилей Октябрьской революции необходимо провести в молитвах о странах и народах, «которые некогда составляли единую державу». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, неуместно использовать слово «празднование» в связи с годовщиной событий 1917 года.

«Речь идет не о том, чтобы праздновать столетие трагедии, а о том, чтобы отмечать эту дату сознательно, сопровождая очень глубокими размышлениями и искренними молитвами, с тем чтобы ошибки, совершенные сто лет назад, научили наши народы не допускать подобных ошибок на нынешнем этапе развития», — сказал патриарх.

Он считает, что эту дату нужно провести «в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными, но связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями».

Патриарх Кирилл добавил, что год необходимо «посвятить размышлениям о том, что произошло с нашим народом, что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные вывод мы можем сделать из трагической истории XX века».

Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию назвал столетия Февральской и Октябрьской революций — «весомым поводом еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России». По его мнению, общество нуждается в «объективном, честном, глубоком» анализе этих событий.