Пассажирский самолет в Гаване совершил «странный разворот» перед крушением

Вылетевший из международного аэропорта Гаваны Boeing-737 совершил «странный разворот» перед крушением. Об этом сайту Сibercuba сообщил представитель мексиканской компании-авиаперевозчика Global Air Mexico (Damojh), которой принадлежал лайнер.

Очевидцы рассказали государственной газете Granma, что после взлета самолет «развернулся, чтобы вернуться в аэропорт», после чего столкнулся с электрическими кабелями.

Представитель Global Air Mexico назвал «странным» то, что произошло с самолетом. Он отметил, что авиаперевозчик планирует провести собственное расследование крушения лайнера.

Самолет авиакомпании Cubana Airlines упал в пятницу, 18 мая, вскоре после взлета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Он выполнял внутренний рейс — направлялся на восток Кубы в провинцию Ольгин. Согласно предварительным данным, погибли более 100 человек. Всего на борту было 110 человек, среди которых шесть членов экипажа. Трое выживших находятся в критическом состоянии. По сведениям Granma, большинство пассажиров были гражданами Кубы. Среди них не было россиян, сообщило посольство России на Кубе со ссылкой на данные кубинских властей.

Cubana Airlines арендовала Boeing-737 у мексиканского перевозчика Global Air Mexico (Damojh). Согласно данным Аssociated Press, Cubana в последние месяцы вывела из своего стареющего парка много самолетов из-за технических проблем.