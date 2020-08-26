Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов стали недействительными

Паспорта российских журналистов, высланных из Беларуси, стали в России недействительными. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

Паспорта стали недействительными после того, как в них поставили штампы о запрете въезжать на территорию Беларуси в течение пяти лет.

Постановление правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации» запрещает вносить в паспорт какие-либо отметки и записи, за исключением предусмотренных этим положением. В противном случае он считается недействительным, пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что владельцы паспортов не понесут ответственности за их порчу, поскольку они к ней не причастны.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. По данным Белорусской ассоциации журналистов, за это время милиция задержала 72 журналиста. Среди них были граждане России, в том числе корреспонденты Дождя Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов.

Фото на превью: агентство «Москва»