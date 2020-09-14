Партии Захара Прилепина и владельца Faberlic смогут участвовать в думских выборах без сбора подписей

По итогам единого дня голосования 16 российских политических партий получили право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Такое право ранее имели 13 партий. Теперь его получили еще три: партия «Новые люди», основанная владельцем Faberlic Алексем Нечаевым, «За правду» Захара Прилепина и «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова (выходец из молодежного политико-экологического движения «Местные», созданного в 2005 году при поддержке бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова). Последняя партия сообщала ранее о планах выдвинуть в Госдуму художника Васи Ложкина.

По закону, участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут партии, имеющие фракцию в Госдуме, набравшие на прошлых выборах 3% голосов или имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании. Помимо партий, входящих в Госдуму, в регионах пятипроцентный барьер также смогли преодолеть «Партия пенсионеров» и «Родина».