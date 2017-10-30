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ПАРНАС предложил Навальному, Собчак и Явлинскому объединиться для участия в выборах

30 октября, 21:45
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«Партия народной свободы» (ПАРНАС) предложила создать коалицию перед президентскими выборами, в которую предлагает войти Алексею Навальному, Ксении Собчак, Григорию Явлинскому и «иным организациям демократического фланга». Об этом сообщается на странице партии в фейсбуке.

ПАРНАС предлагает сформировать коалицию, которая договорится и выдвинет в декабре трех кандидатов на съездах партии или собраниях группы избирателей.

Если кого-то из кандидатов не зарегистрируют, то коалиция устроит «объединенную кампанию гражданского протеста», а если не будет зарегистрирован никто из кандидатов, то коалиция «объявит выборы несвободными, нелегитимными и [будет призывать] граждан к активному их бойкоту с приходом на избирательные участки».

При регистрации кандидатов коалиция проведет совместный сбор подписей. Затем коалиция «определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму». Ему будет обеспечена полная поддержка оппозиционных демократических партий и активистов.

«Очевидно, что отсутствие консолидации будет играть и уже играет на руку власти, полностью дезориентирует демократически настроенных избирателей. Мы убеждены, что без единства действий оппозиция не сможет оказать ощутимого влияния на политическую ситуацию в стране», — говорится в заявлении партии.

«Это маппет-шоу, а мы все — клоуны»: как президентские выборы постепенно превращаются в цирк

Ранее в штабе Собчак говорили, что рассматривают выдвижение от ПАРНАСа. Среди других возможных вариантов участия Собчак в выборах — выдвижение от «Гражданской инициативы» или самовыдвижение.

В начале октября Ксения Собчак заявила о планах участвовать в выборах президента России. Собчак позиционировала себя как «кандидата против всех». Она также заявляла, что готова снять свою кандидатуру, если Алексея Навального допустят к выборам.

Навальный также планирует баллотироваться в президенты на выборах в марте 2018 года. Однако глава ЦИК Элла Памфилова уверяет, что политик не сможет принять участия в этих выборах из-за наличия судимости.

О планах участвовать в выборах президента заявлял также Григорий Явлинский.

И так далее с Михаилом Фишманом
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