Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд об отмене результатов выборов в Госдуму, которые прошли 18 сентября 2016 года. Об этом сообщается на сайте партии. Информация о производстве по делу опубликована в базе данных Верховного суда.

Ответчиком по иску является Центризбирком. По мнению партии, ЦИК утвердила результаты выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

В ПАРНАСе также рассказали, что ЦИК не рассмотрела вопрос о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение. Речь идет о Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области и Дагестане. Кроме того, ЦИК «неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов», считают в партии.

Отмечается, что эти нарушения не позволили ЦИКу «определить реальную волю избирателей на прошедших выборах». «Также комиссия не выполнила своих обязанностей по обеспечению права избирателей на достоверность результатов выборов», — говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. По итогам голосования ПАРНАСу не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Думу.