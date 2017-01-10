Прямой эфир
60,05
63,60
54,58
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра после исключения Сергея Пархоменко
СК назвал три возможные причины выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде
Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова
Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля

ПАРНАС подала иск в Верховный суд об отмене результатов выборов в Госдуму

Новости
17:13, 10 января
613
0
Поделиться

Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд об отмене результатов выборов в Госдуму, которые прошли 18 сентября 2016 года. Об этом сообщается на сайте партии. Информация о производстве по делу опубликована в базе данных Верховного суда.

Ответчиком по иску является Центризбирком. По мнению партии, ЦИК утвердила результаты выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

В ПАРНАСе также рассказали, что ЦИК не рассмотрела вопрос о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение. Речь идет о Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области и Дагестане. Кроме того, ЦИК «неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов», считают в партии.

Отмечается, что эти нарушения не позволили ЦИКу «определить реальную волю избирателей на прошедших выборах». «Также комиссия не выполнила своих обязанностей по обеспечению права избирателей на достоверность результатов выборов», — говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. По итогам голосования ПАРНАСу не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Думу.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2