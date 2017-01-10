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23:40
Госдеп извинился перед ЛГБТ-сообществом за десятилетия дискриминации
22:14
Трамп назначит зятя своим старшим советником
22:01
В Греции умер российский консул
21:57
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
21:32
Associated Press рассказало о поставках в Иран из России 130 тонн урана
21:22
Следователи проверят информацию об отравлении хоккеистов в Тюмени
20:19
Суд вернул в полицию дело о депортации гражданки Узбекистана
20:08
Ансамбль имени Александрова объявил новый набор
Парламент Венесуэлы признал президента Мадуро «оставившим пост»
Парламент Венесуэлы назвал президента страны Николаса Мадуро «оставившим свой пост», что, согласно конституции, является основанием для отставки главы государства.
Спикер Хулио Борхес заявил, что причиной заявления парламента стало бездействие Мадуро в борьбе с экономическим кризисом в стране.
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