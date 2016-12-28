Платные парковки появятся в Подмосковье в 2017 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в городах Московской области будут создаваться платные парковки, передает « Интерфакс ». Власти Подмосковья собираются внедрять их со следующего года.

В 2017 году правительство региона планирует приступить к реализации проекта «Удобные парковки», который также включает в себя создание платных парковочных мест. «Очевидно, что удобная парковка предполагает оплату за парковочные места в местах общего пользования и в определенных районах наших городов. Парковка будет платной, это совершенно очевидно, это поддерживают жители», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в подмосковном правительстве уже создана проектная группа для реализации этой инициативы.

Ранее первые платные парковки планировалось ввести в девяти городах Подмосковья: Химках, Королеве, Одинцове, Реутове, Балашихе, Мытищах, Долгопрудном, Люберцах и Красногорске. Однако власти региона в сентябре заморозили этот проект и решили создать новые бесплатные парковочные места.

Платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года. Сначала они находились в пределах Бульварного кольца, но в 2013 году их зону расширили до Садового кольца. В 2015 году первые платные парковки появились за пределами третьего транспортного кольца.

За последние годы москвичи несколько раз устраивали акции протеста, связанные с платной парковкой. Жители, в частности, жаловались на ее высокую стоимость.