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Глава ПАСЕ встретится с руководством Госдумы 12 января

Новости
12:40, 10 января
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Встреча главы ПАСЕ Педро Аграмунта с руководством Госдумы запланирована на 12 января. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Дождя из Госдумы.

Главным условием России для возобновления ее участия в работе ПАСЕ будет изменение регламента парламентской ассамблеи, которое не позволит лишать ни одну страну права голоса.

«Надеяться на то, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, неправильно, это будут завышенные ожидания», — подчеркнул он, отметив, что всё же надеется на конструктивный диалог. Володин пояснил, что лишение делегации любой страны права голоса в ПАСЕ является нарушением принципа демократии.

Российская делегация будет формализована только после решения ПАСЕ об изменении регламента, добавил председатель Госдумы. Делегация ПАСЕ под руководством главы парламентской ассамблеи Педро Аграмунта прибудет в Москву 11-13 января.

Reuters/Vincent Kessler

В апреле 2014 года в связи с присоединением Крыма к России российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и возможности принимать участие в работе руководящих органов ассамблеи.

В ответ Россия приостановила свое участие в ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия не подала заявку на участие в январской сессии ПАСЕ.

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